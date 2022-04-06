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هولندا تحتجز 14 يختا في إطار العقوبات على روسيا

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هولندا تحتجز 14 يختا في إطار العقوبات على روسيا
Globallookpress
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أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت 14 يختا، 12 منها قيد الإنشاء، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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وقال ووبكي هوكسترا، وزير الخارجية الهولندي، إن سلطات الجمارك الهولندية احتجزت 14 يختا في أحواض بناء السفن، بينها 12 يختا قيد الإنشاء، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشار في رسالة إلى البرلمان الهولندي، إلى أنه "نظرا للإجراءات الحالية، لا يمكن تسليم هذه اليخوت أو نقلها أو تصديرها في الوقت الحالي".

المصدر: أ ف ب

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