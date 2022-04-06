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إدارة كوريا الجنوبية الجديدة قلقة بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاستهلاكية

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إدارة كوريا الجنوبية الجديدة قلقة بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاستهلاكية
Globallookpress
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قال ممثل مفوضية نقل الصلاحيات الرئاسية في كوريا الجنوبية، إن رئيس البلاد الجديد، يون سيوك يول، سيركز جهوده بعد توليه المنصب رسميا، على احتواء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وأشار ممثل المفوضية، في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن الرئيس الجديد أطلع خلال اجتماع على تقرير حول الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاستهلاكية

وفي مارس الماضي، تجاوز هذا الارتفاع لأول مرة في السنوات العشر الماضية 4٪ ، ومن المتوقع أن يستمر في النمو.

كما أعرب الخبراء المشاركون في ذلك الاجتماع عن توقعات مخيبة للآمال بشأن تأثير الوضع على حياة سكان البلاد والمؤشرات الاقتصادية.

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وفي هذا الصدد، أشار الرئيس المنتخب، يون سيوك يول، إلى أن المهمة الأولية للإدارة الجديدة يجب أن تكون تثبيت أسعار السلع الأساسية.

وطالب الرئيس الجديد الحكومة الحالية بتحضير واتخاذ حزمة مناسبة من التدابير الطارئة لمواجهة الوضع.

ويعتزم يون سيوك يول، كذلك إشراك الشركات الخاصة بنشاط لضمان استيراد المعادن والغاز والموارد الأخرى، وسط عدم الاستقرار الحالي في سلاسل التوريد العالمية.

المصدر: تاس

 

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