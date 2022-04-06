إعلام عبري: وفد أوكراني رسمي في تل أبيب لشراء أسلحة من إسرائيل

كشف الإعلام العبري، صباح اليوم، أن وفدا أوكرانيا رسميا موجود في تل أبيب منذ نحو أسبوع، في محاولة لشراء أسلحة من شركات إسرائيلية خاصة.

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وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذه الخطوة من أوكرانيا تأتي في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الوفد الأوكراني التقى بمسؤول كبير سابق في الجيش الإسرائيلي يمتلك شركة استثمارات أمنية وناقشوا الطرق التي يمكن من خلالها شراء أسلحة، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة وزارة الجيش الإسرائيلي.

ولفتت مصادر شاركت في اجتماعات الوفد الأوكراني مع المسؤول السابق بالجيش الإسرائيلي، إلى أن "الوفد مهتم جدا بالحصول على الأسلحة من إسرائيل".

المصدر: "هآرتس"