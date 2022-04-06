"وول ستريت جورنال": عقوبات أمريكية جديدة على "ألفابنك" الروسي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن العقوبات الأمريكية الجديدة، المقرر الإعلان عنها اليوم الأربعاء، ستطال مصرف "ألفابنك" الروسي.

ووفقا لما نقله مراسل الصحيفة على موقع تويتر، دون أن يذكر مصدر معلوماته، ستطال العقوبات الجديدة، المصرفيين الروسيين "سبيربنك" و"ألفابنك" و"ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين".

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن عقوبات جديدة ستعلن في 6 أبريل، وستؤثر على أعضاء الحكومة والمؤسسات المالية والشركات الروسية، وفرض حظر على الاستثمارات الجديدة في روسيا.

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نفس الصحيفة، كانت قد تحدثت في وقت سابق، عن خطط أمريكية لتشديد العقوبات ضد "سبيربنك".

المصدر: نوفوستي