السفير الروسي يصف حادث اصطدام سيارة بمدخل السفارة في بوخارست بالعمل الإرهابي

قال السفير الروسي في رومانيا إن حادث اصطدام سيارة بمدخل مبنى البعثة الدبلوماسية الروسية في بوخارست يمكن وصفه بأنه "هجوم إرهابي".

وأشار السفير إلى أن السفارة الروسية في بوخارست تلقت عدة مرات تهديدات مباشرة.

واصطدمت سيارة، صباح اليوم الأربعاء، بسور مبنى السفارة الروسية في العاصمة الرومانية بوخارست، ما أدى إلى احتراقها ومقتل سائقها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النيران اشتعلت في السيارة بعد اصطدامها بالسور الذي يحيط بمبنى السفارة، وأكدت أن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ السائق الذي توفي في الحال.

ونقلت وسائل إعلام رومانية عن مصادر أمنية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث، وأنه غير مستبعدة الرواية القائلة بأن حادث السيارة عند بوابات السفارة الروسية في بوخارست كان متعمدا.

المصدر: نوفوستي