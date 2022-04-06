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المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة تؤكد أنه من غير الممكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن

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المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة تؤكد أنه من غير الممكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن
Sputnik
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قالت المندوبة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة إنه من غير الممكن استبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة.

وأضافت في مقابلة مع شبكة "MSNBC" الإخبارية: "تم إنشاء مجلس الأمن عقب قيام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. إنها (روسيا) عضو دائم في مجلس الأمن. هذه حقيقة. لا يمكننا تغيير هذه الحقيقة".

في وقت سابق أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أن استبعاد روسيا من المنظمة أمر غير ممكن وفقا لميثاقها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اقترح خلال كلمة توجه بها لمجلس الأمن الدولي، أن "يحل المجلس نفسه، أو يستبعد روسيا من عضويته".

المصدر: نوفوستي

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