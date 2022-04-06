مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من مخصصات وزارة الدفاع لأوكرانيا

فوض الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الخارجية في سحب ما قيمته 100 مليون دولار من مخصصات المواد والخدمات الدفاعية والتعليم والتدريب العسكري لوزارة الدفاع ، لتقديمها كمساعدة لأوكرانيا.

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وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بايدن كلف إدارته بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية لكييف تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، بما في ذلك أسلحة مضادة للدبابات.

وجاء في مذكرة بايدن إلى وزارة الخارجية الأمريكية: "أفوض بموجب هذا وزير الخارجية لتوجيه تخفيض يصل إلى قيمة إجمالية قدرها 100 مليون دولار في مخصصات المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، وتعليم وتدريب العسكريين، لتقديمها مساعدة إلى أوكرانيا".

من جهته، قال بلينكن في بيان إنه سمح بتقديم المساعدة "لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة لأنظمة إضافية مضادة للدروع".

المصدر: تاس