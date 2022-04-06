تقارير تكشف عن استعداد مجموعة تخريبية أوكرانية لتنفيذ استفزاز في خيرسون بقتل مدنيين

كشف مصدر من الأجهزة العسكرية الروسية أن مجموعة تخريبية أوكرانية تتواجد بالقرب من قرية أليكساندروفكا بمنطقة خيرسون تستعد لاستفزازات بقتل مدنيين من أجل إلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

واعتمد المصدر العسكري الروسي عن أحد مخبريه في القوات الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.

وحسب ما نقل المصدر عن مخبره فإن "مجموعة التخريب تضم مقاتلين كانوا يعملون سابقا في دونباس، وتم نقلهم إلى اتجاه نيكولاييف".

وقال المصدر إن مهمة المجموعة هي الأنشطة التخريبية المتعلقة، بتلغيم المباني السكنية والمدارس، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وقال المخبر إن المخربين ينوون استخدام المدارس هدفا لهم.

وأوضح أن المسلحين يوجهون على ما يبدو نيران المدفعية على مناطق سكنية من أجل إلقاء مزيد من اللوم على الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي