البيت الأبيض: الصين في الجانب الخاطئ من التاريخ

اعتبر البيت الأبيض أن الصين تقف "في الجانب الخاطئ من التاريخ" في ما يتعلق بـ"الوضع في أوكرانيا والمجزرة في مدينة بوتشا بضواحي كييف".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "أقول فقط إنه إذا كنتم تكررون دعاية الحكومة الروسية والرئيس بوتين، فأنتم في الجانب الخاطئ من التاريخ".

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وجاء ذلك تعليقا على تصريح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بشأن أوكرانيا.

وقال المندوب الصيني إن الاتهامات بشأن أحداث بوتشا يجب أن تستند إلى الحقائق، ويجب الامتناع عن ادعاءات غير مبررة.

المصدر: "تاس"