آلاف المتظاهرين في يريفان احتجاجا على قمة أرمينية أذربيجانية مرتقبة

تظاهر آلاف الأرمن في العاصمة يريفان للضغط على حكومتهم عشية قمة مرتقبة في بروكسل بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ومن المقرر أن يلتقي باشينيان وعلييف الأربعاء في بروكسل حيث سيجريان محادثات بوساطة من الاتحاد الأوروبي، ترمي إلى إيجاد حل للنزاع الدائر حول إقليم قره باغ.

وسار متظاهرون في وسط يريفان رافعين علم بلادهم، وقد هتف كثر شعارات مناهضة لباشينيان.

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وقال القيادي في حزب "الاتحاد الثوري الأرمني" غيغام مانوكيان في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "الحكومة مستعدة لإعطاء قره باغ لأذربيجان".

وتابع: "نحن هنا لتحديد الخطوط الحمراء التي يجب ألا تتخطاها الحكومة الأرمينية في المفاوضات مع أذربيجان".

وفي الأيام الأخيرة أعربت يريفان وباكو عن رغبتهما باستئناف الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى معاهدة سلام.

المصدر: "أ ف ب"