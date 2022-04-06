الولايات المتحدة توافق على إبرام عقد مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

أكد البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "عملية المبيع المقترحة ستعزز أمن المتلقي وتساهم في الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم في المنطقة".

وتبلغ قيمة العقد 95 مليون دولار، وتمت الموافقة على صفقة مماثلة بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات لتايوان وبيع معدات لدعم وصيانة وتحسين نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوائل فبراير.

ويشكل التعاون العسكري بين واشنطن وتايوان مصدر قلق لبكين التي تؤكد أن الجزيرة تابعة للصين وتدعو البيت الأبيض إلى الالتزام بسياسة "الصين الواحدة".

المصدر: تاس