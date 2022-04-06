بوليانسكي: روسيا لا ترتكب جرائم حرب

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا لا ترتكب جرائم حرب ولا تقصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على الاتهامات الأمريكية ضد الرئيس الروسي: "ذكرنا مرات عديدة أننا لا نستهدف البنية التحتية المدنية. نحن لا نرتكب جرائم حرب".

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وسبق أن أثارت الصور من بوتشا صدى واسعا في الغرب، حيث اتهمت عدة دول أوروبية الجيش الروسي بارتكاب "جرائم حرب" ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فيما حصل، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تشديد عقوباته ضد موسكو.

ومن ناحيتها، نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف مجرد استفزاز جديد".

المصدر: نوفوستي