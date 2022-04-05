مسلحون يختطفون راهبة أمريكية في بوركينا فاسو

قال أسقف أبرشية محلية في بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين خطفوا راهبة أمريكية تبلغ من العمر 83 عاما، في أحدث واقعة اختطاف لغربيين في البلاد.

وجاء في بيان أن الراهبة سولين تينيسون تخدم منذ عام 2014 في تجمع كاثوليكي للراهبات في أبرشية يالجو التابعة لأبرشية كايا، التي اختطفت منها ليلة الاثنين.

وقال ثيوفيل نير أسقف كايا في البيان: "اقتيدت الأخت سولين تينيسون إلى جهة غير معلومة من قبل خاطفيها، الذين نهبوا قبل مغادرتهم الغرف وخربوا سيارة الأبرشية التي كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".

من جهتها، أكدت السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو أنها على علم بالواقعة، وقالت في بيان إنها تعمل بجد مع السلطات المحلية للتحقق من هذه التقارير وتراقب الوضع، مضيفة: "نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة".

المصدر: "سبوتنيك"