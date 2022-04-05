غانتس يشكر محمود عباس على إدانته عملية "بني براك"

تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشكره على إدانته عملية "بني براك"، مؤكدا له أن "إسرائيل تأخذ الهجمات الإرهابية الأخيرة على محمل الجد".

وأفاد مكتب غانتس في بيان بأن وزير الدفاع "أرسل أطيب تمنياته لعباس والجمهور الفلسطيني بشهر رمضان، وأعرب عن رغبته في أن تكون الأعياد، رمضان وعيد الفصح على حد سواء، وقت سلام وطمأنينة، وليس وقت إرهاب".

وشكر غانتس عباس على إدانته لعملية "بني براك" التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن الخطط الإسرائيلية لتخفيف قيود معينة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان ستكون "بقدر ما يسمح به استقرار الوضع الأمني".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"