الولايات المتحدة.. إخلاء مجمع سكني بالقرب من المبنى الذي انهار العام الماضي

تم إخلاء مجمع سكني بشمال مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بالقرب من مبنى Surfside السكني الذي انهار العام الماضي، بعد أن قرر المهندسون أن هيكل المجمع غير آمن.

وتلقت مدينة نورث ميامي بيتش رسالة من المهندسين تقول إن المبنى المكون من خمسة طوابق والمعروف باسم Bayview 60 Homes "غير آمن من الناحية الهيكلية"، وطلبوا إخلاءه على الفور.

وقال المهندسون إن المبنى الذي تم تشييده في عام 1972، يواجه "انحرافا في ارتفاع ألواح أرضيته".

وقال مدير المدينة آرثر سوري في بيان: "تعمل المدينة مع مالك البنى لضمان حصول جميع السكان على المساعدة المناسبة أثناء انتقالهم خلال الـ 24 ساعة القادمة"، مؤكدا أن سلامة السكان هي همنا الأول ونحن نعمل بأسرع ما يمكن لحشد مواردنا في موقع البناء".

ويأتي إخلاء المبنى بعد انهيار أبراج Champlain South في Surfside بولاية فلوريدا، العام الماضي، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

ومنذ ذلك الوقت، تم أيضا إخلاء مبان أخرى في المنطقة، بما في ذلك مبنى Regent Palace الذي تم إخلاؤه في يوليو بعد أن وجد المهندسون مشاكل تتعلق بالسلامة الهيكلية للمبنى.

المصدر: The Hill