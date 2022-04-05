إسرائيليون يطالبون بإقالة حكومة بينيت على خلفية المواجهات مع الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام عبرية باحتجاج العشرات من الإسرائيليين للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، على خلفية المواجهات مع الفلسطينيين.

وذكر موقع "سيروغيم" العبري أن العشرات من النشطاء اليمينيين الإسرائيليين تظاهروا أمام وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد خلال زيارتها لغور الأردن، وتشديدها على استمرار بناء المستوطنات دون هوادة.

وطالب النشطاء شاكيد بالاستقالة من منصبها "في ظل حالة الفوضى الأمنية التي تعصف بالبلاد في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع ضعف الحكومة الإسرائيلية".

وقال النشطاء لشاكيد: "بإمكانك إسقاط الحكومة.. كوني بطلة وأسقطيها".

المصدر: "سبوتنيك"