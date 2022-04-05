رئيسي: حين يتوافر الإنتاج المحلي فالاستيراد خيانة

طالب الرئيس الإيراني وزارة الصناعة في بلاده "بقطع الأيدي الخفية في مجال الواردات المنفلتة"، ووصف الاستيراد في حال وجود منتج محلي بأنه "خيانة".

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وخلال ندوة مع رواد الأعمال ونشطاء الإنتاج المعرفي، قال رئيسي إن "الصناعات الكبيرة أولوية في إحداث نقلة في قطاع الإنتاج المعرفي"، وشدد على وزير الصناعة أن يعمل على "وقف الواردات المنفلتة وقطع الأيدي الخفية في هذا المجال".

ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن رئيسي أنه: ""عندما تكون هناك تكنولوجيا محلية، لن نسمح للبعض من خلال دفع الرشى استيراد السلع".

وأضاف: "عندما يكون بالإمكان الإنتاج محليا، فإن الواردات لا تُعد خدمة بل خيانة".

المصدر: وكالة "أنباء فارس"