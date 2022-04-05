 
مباشر

رئيسي: حين يتوافر الإنتاج المحلي فالاستيراد خيانة

أخبار العالم

رئيسي: حين يتوافر الإنتاج المحلي فالاستيراد خيانة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي متحدثا في الندوة ـ (وكالة أنباء فارس)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sr5i

طالب الرئيس الإيراني وزارة الصناعة في بلاده "بقطع الأيدي الخفية في مجال الواردات المنفلتة"، ووصف الاستيراد في حال وجود منتج محلي بأنه "خيانة".

إقرأ المزيد
مسؤول إيراني: استوردنا سلعا من العراق بـ 920 مليون دولار عبر أرصدتنا المجمدة
مسؤول إيراني: استوردنا سلعا من العراق بـ 920 مليون دولار عبر أرصدتنا المجمدة

وخلال ندوة مع رواد الأعمال ونشطاء الإنتاج المعرفي، قال رئيسي إن "الصناعات الكبيرة أولوية في إحداث نقلة في قطاع الإنتاج المعرفي"، وشدد على وزير الصناعة أن يعمل على "وقف الواردات المنفلتة وقطع الأيدي الخفية في هذا المجال".

ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن رئيسي أنه: ""عندما تكون هناك تكنولوجيا محلية، لن نسمح للبعض من خلال دفع الرشى استيراد السلع".

وأضاف: "عندما يكون بالإمكان الإنتاج محليا، فإن الواردات لا تُعد خدمة بل خيانة".

 

المصدر: وكالة "أنباء فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا