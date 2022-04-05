 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية

روما: وجود إيطاليا بين الدول الضامنة لأوكرانيا لا يعرضها للخطر

أخبار العالم

روما: وجود إيطاليا بين الدول الضامنة لأوكرانيا لا يعرضها للخطر
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sr5b

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء أن وجود بلاده من بين الدول الضامنة لأوكرانيا "لا يعرضها لأي خطر".

وقال دي مايو في تصريحات للصحفيين في برلين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "أن تكون من بين البلدان الضامنة يعني أن تكون جزءا من مسار عمل دبلوماسي يؤدي إلى هدف اتفاق سلام ينظر في جميع الجوانب المتنازع عليها في الوقت الحالي".

واعتبر أن الاتفاق المؤمل "يبدأ بالطبع من إرادة الشعب والمؤسسات الأوكرانية، لأننا عملنا دائما لحماية وحدة وسيادة أوكرانيا".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد أعرب في وقت سابق عن ترحيبه بطلب انضمام بلاده إلى الدول الضامنة لاتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

وقال إن "الجانب الإيجابي هو أن إيطاليا مطلوبة كضامن من قبل كل من أوكرانيا وروسيا"، مشيرا إلى أنه "لا يزال الوقت مبكرا للغاية لمعرفة المحتوى الدقيق للضمانات، لأنه سيعتمد على المفاوضات".

المصدر: "آكي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا