الصين: الاتهامات ضد روسيا بشأن حادثة بوتشا يجب أن تستند إلى حقائق

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن جميع الاتهامات الموجهة إلى روسيا على خلفية "حادثة بوتشا" يجب أن تستند إلى حقائق.

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وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أشار الدبلوماسي الصيني إلى وجوب "التحقيق بدقة" حول ما حدث في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية اتهامات موجهة من قبل السلطات الأوكرانية والدول الغربية إلى العسكريين الروس بارتكاب أعمال قتل جماعية للمدنيين، الأمر الذي نفته موسكو بشكل قاطع.

وقال تشانغ جون: "التقارير وصور المنديين القتلى في بوتشا تثير الصدمة. الأسباب المباشرة للحادث لا بد من تحديدها. جميع الاتهامات يجب أن تستند إلى حقائق قبل استخلاص أي استنتاجات. وعلى الأطراف التحلي بضبط النفس وتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها".

كما دعا الدبلوماسي الصيني الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي إلى "حوار بناء" مع روسيا من أجل تسوية الخلافات معها، مؤكدا أن "الحوار هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في ​أوكرانيا​".

كما لفت المندوب الصيني إلى أنه "لا ينبغي تسييس العمل الإنساني وعمل الوكالات الإغاثية"، مشددا على أن "​العقوبات​ ليست حلا فعالا للأزمة الأوكرانية بل ستؤدي إلى سرعة تمددها".

المصدر: وكالات