ماسك يجري استطلاعا لإضافة زر طال انتظاره في "تويتر"

أجرى مؤسس شركة "تسلا"، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، استطلاعا عبر حسابه في "تويتر"، حول التطوير الذي يرغبون به في موقع التواصل الاجتماعي هذا.

ونشر ماسك عبر حسابه على "تويتر" استطلاعا سأل فيه الجمهور ما إذا كان يرغبون إضافة زر "edit" لإعادة تحرير التغريدات التي ينشرونها.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

هذا وأعلنت شركة "تويتر" في وقت سابق اليوم الثلاثاء، انضمام ماسك إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد أن استحوذ على 9.2% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبح الآن يمتلك 73،486،938 سهما في "تويتر".

وتجعل هذه الحصة ماسك أكبر مساهم في شركة "تويتر"، بنسبة تفوق أربعة أضعاف حصة مؤسسها جاك دورسي، التي تبلغ نسبتها 2.25%.

المصدر: RT