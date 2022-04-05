البنتاغون يعلن تقديم مليار دولار إضافية إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، زودنا كييف بأسلحة بقيمة مليار دولار، والآن سنقدم مليار دولار إضافية تعهد بها الرئيس جو بايدن.

وفي كلمة له خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي، أشار أوستن إلى أن "أننا سرعنا القوة القتالية الإضافية للجناح الشرقي لحلف الناتو، ورفعنا عدد جنودنا في أوروبا إلى أكثر من 100000 جندي"، معلنا عن "استثمار حوالي 6 مليارات دولار من موازنة الوزارة في مبادرة الردع في منطقة المحيط الهادئ. وهذا هو سبب إعادة تنظيم وضعنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ نحو المزيد من المشاة الموزعة".

.@SecDef: Even before Russia’s unprovoked and illegal invasion, we provided Ukraine with $1 billion worth of weapons and gear through presidential drawdown authority. Now, we are delivering on another $1 billion pledged by @POTUS Biden. pic.twitter.com/2IKJDQG8if — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 5, 2022

وأوضح أوستن أن "موازنة الوزارة تسعى لتأمين أكثر من 56 مليار دولار لمنصات وأنظمة القوة الجوية، وأكثر من 40 مليار دولار للحفاظ على هيمنتنا في البحر، بما في ذلك شراء تسع سفن أخرى لقوات القتال، وما يقرب من 13 مليار دولار لدعم وتحديث قواتنا".

.@SecDef: We’re investing some $6b of this budget in the Pacific Deterrence Initiative. And it’s why we’re realigning our posture in the Indo-Pacific toward a more distributed footprint. pic.twitter.com/p3JxZ8R6X1 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 5, 2022

وأفاد "بأننا نسعى للحصول على دعم لزيادة 4.6٪ في رواتب العسكريين والمدنيين والأجور والمزايا الخاصة الأخرى"، مشيرا إلى "أننا موازنة الوزارة تسعى إلى الحصول على أكثر من 130 مليار دولار أمريكي للبحث والتطوير والاختبار والتقييم".

المصدر: RT