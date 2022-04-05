بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي لدى موسكو تطورات الوضع في أوكرانيا

استقبل ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الثلاثاء، السفير السعودي لدى روسيا، عبدالرحمن الأحمد، بناء على طلبه.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه تم خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على تطور الوضع في أوكرانيا وما حولها"​​​.

كما ذكر البيان أن الجانبين تناولا أيضا "بعض المسائل العملية المتعلقة بتعزيز التعاون الروسي السعودي بمختلف مجالاته".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية