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بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي لدى موسكو تطورات الوضع في أوكرانيا

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بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي لدى موسكو تطورات الوضع في أوكرانيا
Sputnik Ilya Pitalev
ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي
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استقبل ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الثلاثاء، السفير السعودي لدى روسيا، عبدالرحمن الأحمد، بناء على طلبه.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه تم خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على تطور الوضع في أوكرانيا وما حولها"​​​.

كما ذكر البيان أن الجانبين تناولا أيضا "بعض المسائل العملية المتعلقة بتعزيز التعاون الروسي السعودي بمختلف مجالاته".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

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