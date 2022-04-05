"أمازون" توقع صفقات مع شركات فضائية لتعزيز خدمات الإنترنت السريع

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن توقيع صفقات مع 3 شركات للصناعات الفضائية، لإطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية بهدف وضعها في مدار منخفض حول الأرض بهدف توفير خدمة الإنترنت السريع.

وأوضحت "أمازون" أن العقود الموقعة مع كل من "أريانسبايس"، و"بلو أوريجن" و"يونايتد لانش ألاينس" تمثل أكبر عمليات تعاون لإطلاق صواريخ حاملة لأقمار اصطناعية في التاريخ. إلا أنها لم تعلن عن التكلفة الإجمالية لعمليات إطلاق الصواريخ وتوقيت إرسالها.

وقال نائب رئيس "أمازون" الأول دايف ليمب في بيان "لا يزال أمامنا عمل كثيف، لكن الفريق واصل تحقيق إنجازات متتالية تشمل كل جوانب نظام الأقمار الصناعية لدينا"، مشيرا إلى أن "مشروع "كويبر" سيوفر شبكة إنترنت بتقنية النطاق العريض سريعة وأسعارها مقبولة لعشرات ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات محرومة كليا أو جزئيا من هذه الخدمة حول العالم".

وكان رئيس شركة "سبايس اكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أرسل أكثر من 1500 قمر اصطناعي في المدار لتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت.

وأوضحت "أمازون" أنّ مشروع "كويبر" يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت بتقنية النطاق العريض وبسرعة عالية للمنازل والمدارس والمستشفيات والشركات وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث وفي أماكن تفتقد إلى اتصال جيّد بشبكة الإنترنت.

وكان ماسك عقد اتفاقاً مع شركة "مايكروسوفت"، وهي أكبر منافس لـ"أمازون" في مجال خدمات الحوسبة السحابية، ليستخدم منصتها "مايكروسوفت أزور" بهدف توفير خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية.

ووقعت "أمازون" في هذا المشروع بعض الاتفاقات مع "بلو أوريجن" التي يملكها جيف بيزوس إلى جانب "أمازون"، ما سيتيح مزيداً من التطور في أعمال بيزوس التجارية.

المصدر: "أ ف ب"