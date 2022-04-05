 
مباشر

أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ الجيش البولندي

أخبار العالم

أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ الجيش البولندي
Globallookpress Menelik Collins دبابة من نوع "M1A1 أبرامز" ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sr4k

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، أنها وقعت اتفاقية بشأن استيراد 250 دبابة أمريكية الصنع من طراز "أبرامز".  

وينص العقد على توريد الدبابات من أحدث تعديل "إم1 آ2 إس إي بي في 3"، كما تتضمن الاتفاقية شراء بولندا حزما لوجستية وتدريبا بموجب العقد الموقع، ولا سيما أجهزة محاكاة طاقم الدبابات.

إقرأ المزيد
سيناتور روسي يعلق على مقترح بولندا لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها
سيناتور روسي يعلق على مقترح بولندا لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها

وكانت وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس الأمريكي، في وقت سابق، أعطيا الموافقة على بيع دبابات أبرامز إلى بولندا.

وقال الجيش البولندي في وقت سابق، إن تلك ستكون أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ الجيش البولندي، ولا تخفي الوزارة حقيقة أن الدبابات ستنتشر في الجزء الشرقي من البلاد، وخاصة في الفرقة الميكانيكية 18 ولواء الدبابات الأول.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا