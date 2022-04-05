دراسة: المعاناة في أفغانستان تبلغ "مستويات غير مسبوقة"

أفادت دراسة استقصائية أجرتها شركة "غالوب" للاستشارات الإدارية بأن 94٪ من الأفغانيين صنفوا حياتهم على أنها متدنية بما يكفي لاعتبارها معاناة، منذ وصول "طالبان" إلى السلطة.

وكشفت الدراسة أن معاناة النساء زادت بشكل مطرد، حيث صنفت 96٪ من النساء حياتهن على أنها سيئة بما يكفي لاعتبارها معاناة، مشيرة إلى أن انخفاض الدخل اليومي للأفغان والفقر أجبر الناس على مغادرة البلاد.

ووفقا للدراسة فإن 96٪ من النساء الأفغانيات و92٪ من الرجال يعانون، ويعاني 82٪ من عدم توفر المأوى والطعام، فيما تعاني 75٪ من النساء من الحرمان من حقوقهن، و56٪ يسعون لمغادرة البلاد. كما قدرت الدراسة معدل الفقر بأكثر من 95٪ منذ سقوط الحكومة السابقة.

ووفقا لمؤسسة "غالوب"، لا تظهر الدراسة رقما قياسيا عاليا لأفغانستان فحسب، بل يظهر أيضا أعلى مستوى من المعاناة تم قياسه لأي بلد منذ 2005.

المصدر: Tolo news