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بينيت يعلن اعتقال 400 مشتبه فيهم ويزعم إحباط 15 عملية في الضفة الغربية

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بينيت يعلن اعتقال 400 مشتبه فيهم ويزعم إحباط 15 عملية في الضفة الغربية
AP
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 مشتبه فيهم وزعم بإحباط أكثر من 15 عملية في الضفة الغربية ومناطق أخرى.

وأشار بينيت في بيان إلى "الإجراءات المتخذة على خلفية التوترات الأمنية وموجة الإرهاب"، معلنا أنه "حتى الآن تم إحباط أكثر من خمسة عشر هجوما وتنفيذ عشرات المداهمات على المنازل، وتم اعتقال أكثر من 400 مشتبه بهم على صلة بتنظيم داعش أو غيره من التنظيمات الجهادية المتطرفة".

واعتبر أن "كان هناك إهمال طويل الأمد لقضية السلاح في المجتمع العربي، وعلى مر السنين تراكم أكثر من ربع مليون قطعة سلاح في المجتمع العربي"، لافتا إلى "تنفيذ عملية أمنية تم فيها مصادرة مئات الأسلحة تحت الأرض".

وأضاف: "إن الأسبوعين الماضيين، اللذين كنا تعاملنا فيهما مع هجمات إرهابية خطيرة، هما جرس إنذار. نحن مصممون على ألا نسمح لموجة الإرهاب هذه بالمرور، ولكن أن نستيقظ بعد سنوات من القمع، ونصلح ما يحتاج إلى إصلاح، بكل قوتنا".

المصدر: القناة 14 + RT

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