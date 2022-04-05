بينيت يعلن اعتقال 400 مشتبه فيهم ويزعم إحباط 15 عملية في الضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 مشتبه فيهم وزعم بإحباط أكثر من 15 عملية في الضفة الغربية ومناطق أخرى.

وأشار بينيت في بيان إلى "الإجراءات المتخذة على خلفية التوترات الأمنية وموجة الإرهاب"، معلنا أنه "حتى الآن تم إحباط أكثر من خمسة عشر هجوما وتنفيذ عشرات المداهمات على المنازل، وتم اعتقال أكثر من 400 مشتبه بهم على صلة بتنظيم داعش أو غيره من التنظيمات الجهادية المتطرفة".

בנוסף, זיהינו והגענו ליותר מ-400 חשודים בהזדהות עם גורמי דאע"ש וג׳יאהד קיצוני, ואנשי מערכת הביטחון הגיעו למגע עם רובם המכריע באמצעות חקירה, מעצרים ותשאולים. >> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 5, 2022

واعتبر أن "كان هناك إهمال طويل الأمد لقضية السلاح في المجتمع العربي، وعلى مر السنين تراكم أكثر من ربع مليون قطعة سلاح في المجتمع العربي"، لافتا إلى "تنفيذ عملية أمنية تم فيها مصادرة مئات الأسلحة تحت الأرض".

הצהרה של ראש הממשלה בנט מבסיס אוגדת איו״ש - הצטרפו לשידור החי >> https://t.co/VTTXk7itXS — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 5, 2022

وأضاف: "إن الأسبوعين الماضيين، اللذين كنا تعاملنا فيهما مع هجمات إرهابية خطيرة، هما جرس إنذار. نحن مصممون على ألا نسمح لموجة الإرهاب هذه بالمرور، ولكن أن نستيقظ بعد سنوات من القمع، ونصلح ما يحتاج إلى إصلاح، بكل قوتنا".

المصدر: القناة 14 + RT