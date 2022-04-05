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مولدوفا تطلب دعم دولي للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين

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مولدوفا تطلب دعم دولي للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين
AP
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قالت مولدوفا، اليوم الثلاثاء، إنها بحاجة إلى دعم دولي كبير للتعامل مع تدفق الفارين من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.

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وقالت ناتاليا غافريليتا، رئيسة وزراء مولدوفا، في مؤتمر للمانحين في برلين، إن مولدوفا تستضيف حوالي 100 ألف لاجئ من أوكرانيا.

وأضافت: "تسعى مولدوفا إلى توفير ظروف لائقة للاجئين بفضل تعبئة غير مسبوقة من القطاعين العام والخاص"، مشيرة إلى أن "التعامل مع هذا التدفق هو أحد أكبر التحديات التي واجهتها أي حكومة مولدوفية على مدى العقود الثلاثة الماضية".

المصدر: AP

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