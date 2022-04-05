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الأمم المتحدة: أكثر من 11 مليون شخص غادروا منازلهم في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

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الأمم المتحدة: أكثر من 11 مليون شخص غادروا منازلهم في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية
Globallookpress
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 11 مليون شخص فروا من ديارهم في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك.

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وذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في أول تقييم كامل لها منذ ثلاثة أسابيع، أن أكثر من 7.1 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأول من أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين آخرين فروا إلى الخارج.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2.9 مليون آخرين يفكرون بجدية في "مغادرة مكان إقامتهم المعتاد بسبب الحرب".

يمثل هذا العدد زيادة عن حصيلة المنظمة الدولية للهجرة في منتصف شهر مارس والتي بلغت أكثر من 9.7 مليون نازح داخليا في أوكرانيا ولاجئ إلى الخارج.

المصدر: AP

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