بالصور.."طالبان" تخرج مئات المقاتلين من القوات الخاصة التابعة لوحدة "الفاتح"

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، عن تخريج مئات المقاتلين من القوات الخاصة التابعة لوحدة "الفاتح" بجيشها.

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وقالت "طالبان" على حسابها "الإمارة الإسلامية" في "تويتر": "اليوم..تخريج مئات المجاهدين من القوات الخاصة التابعة لوحدة الفاتح بجيش الإمارة الإسلامية".

البوم 📸

تخريج مئات المجاهدين من القوات الخاصة التابعة لوحدة الفاتح بجيش الإمارة الإسلامية. pic.twitter.com/WIK2iuiX0O — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 4, 2022

وأضافت "طالبان": "حصلت أول كتيبة قوامها 300 فرد من القوات الخاصة (الجيش الفاتح) التابعة لوزارة الدفاع على شهادات التخرج، بعد تلقيها دورات عسكرية وشرعية لمدة أربعة أشهر".

حصلت أول كتيبة قوامها 300 فرد من القوات الخاصة (الجيش الفاتح) التابعة لوزارة الدفاع على شهادات التخرج، بعد تلقيها دورات عسكرية وشرعية لمدة أربعة أشهر.#أفغانستانpic.twitter.com/rwn5bEqC2E — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 4, 2022

المصدر: RT