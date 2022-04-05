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بالصور.."طالبان" تخرج مئات المقاتلين من القوات الخاصة التابعة لوحدة "الفاتح"

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بالصور..
AP Abdul khaliq
عناصر من حركة "طالبان" - صورة أرشيفية
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أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، عن تخريج مئات المقاتلين من القوات الخاصة التابعة لوحدة "الفاتح" بجيشها.

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وقالت "طالبان" على حسابها "الإمارة الإسلامية" في "تويتر": "اليوم..تخريج مئات المجاهدين من القوات الخاصة التابعة لوحدة الفاتح بجيش الإمارة الإسلامية".

وأضافت "طالبان": "حصلت أول كتيبة قوامها 300 فرد من القوات الخاصة (الجيش الفاتح) التابعة لوزارة الدفاع على شهادات التخرج، بعد تلقيها دورات عسكرية وشرعية لمدة أربعة أشهر".

المصدر: RT

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