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مستشار النمسا في كييف قريبا للقاء الرئيس الأوكراني

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مستشار النمسا في كييف قريبا للقاء الرئيس الأوكراني
Globallookpress Steffi Loos
مستشار النمسا كارل نيهامر
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سيزور مستشار النمسا، كارل نيهامر، العاصمة الأوكرانية كييف في الأيام القريبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء النمساوية، اليوم الثلاثاء نقلا عن مكتب المستشار الفيدرالي.

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وذكر المكتب أن نيهامر سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة - التي لم يكشف عن موعدها "لاعتبارات أمنية" - هو تقديم الدعم الإنساني والسياسي لأوكرانيا.

وكانت النمسا خصصت سابقا مساعدة مالية لكييف بقيمة 17,5 مليون يورو، ووردت لأوكرانيا 10 آلاف خوذة عسكرية و9,1 ألف سترة واقية، وسط مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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