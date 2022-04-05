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السويد بصدد ترحيل ثلاثة دبلوماسيين روس

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السويد بصدد ترحيل ثلاثة دبلوماسيين روس
Wikipedia/Holger.Ellgaard
مبنى السفارة الروسية في ستوكهولم
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قررت سلطات السويد ترحيل 3 دبلوماسيين روس، حسبما أوردت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، اليوم الثلاثاء.

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وقالت ليندي إن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي في ستوكهولم لتعبر له عن "إدانة السويد والاتحاد الأوروبي القوية". وأضافت أن الخارجية قررت اليوم أيضا ترحيل "ثلاثة دبلوماسيين روس لا يعملون في السويد وفقا لاتفاقية فيينا (للعلاقات الدبلوماسية)".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن 30 من الدبلوماسيين الروس سيتم طردهم من إيطاليا "لاعتبارات متعلقة بحماية الأمن الوطني". وجاء ذلك بعد ورود تقارير عن ترحيل عشرات من الدبلوماسيين الروس من دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا وألمانيا.

المصدر: "تاس"

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