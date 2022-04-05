محامي فلسطيني يرفع دعوى قضائية ضد شركة NSO بتهمة التجسس عليه

رفع محامي فرنسي من أصل فلسطيني، دعوى قضائية في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "NSO" بتهمة اختراق هاتفه بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه الشركة.

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ورفع المحامي الفرنسي الفلسطيني، صلاح حموري، المسجون في إسرائيل، دعوى قضائية في فرنسا ضد شركة "NSO" بتهمة "اختراق" هاتفه المحمول "بصورة غير قانونية" بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته الشركة.

وصرح المحامي، باتريك بودوان، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لفرانس برس إنه "من الواضح أن هذه عملية تندرج في إطار سياسي إلى حد بعيد، بالنظر إلى المضايقات التي يتعرض لها صلاح حموري لسنوات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل".

وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في بداية آذار بالسجن الإداري أربعة أشهر على الناشط صلاح حموري الذي اعتبرته "تهديدا للأمن"، وتبين أنه واحد من ستة نشطاء فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج بيغاسوس المثير للجدل.

ويحمل حموري الجنسية الفرنسية وتم اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 أبريل إلى 13 مايو عام 2021 .

وفي يوليو 2021 بعد تحقيقات عالمية نشرها اتحاد من وسائل الإعلام الدولية كشف أن شركة "NSO" جعلت من الممكن لأنظمة قمعية أن تستخدم البرنامج لاستهداف صحافيين ومعارضين ودبلوماسيين وغيرهم، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: أ ف ب