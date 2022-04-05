الأمن الرئاسي الأمريكي ينفق 30 الف دولار شهريا على حراسة هانتر بايدن

كتبت صحيفة "تلغراف" تقول إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية ينفق لحماية هانتر بايدن (نجل الرئيس بايدن) 30 ألف دولار شهريا لاستئجار منزل كبير في ماليبو، إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلس.

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ولنجل جو بايدن الحق، نظرا لمنصب والده، في الحصول على حماية على مدار 24 ساعة من الخدمة السرية الأمريكية، المتخصصة في حماية الرؤساء الأمريكيين وأفراد أسرهم في فترة توليهم للمنصب.

ويعيش هانتر الآن في منطقة غالية في كاليفورنيا. لذلك، من أجل حمايته، استأجرت الخدمة السرية الأمريكية منزلا قريبا من مكان إقامته، فيما تحول منزله إلى قلعة حقيقية بست غرف نوم ومسبح ومنتجع صحي ومنطقة للشواء.

وفي الوقت الحالي، يطالب أمريكيون بأن يعترف نجل جو بايدن بأن هذا الأمر مضيعة لضرائبهم، ويصرون على أن يسمح هانتر لضباط الأمن الخاص بالإقامة معه في منزله لحمايته، بدلا من دفع بدل استئجار الخدمة لمنزل آخر.

المصدر: RT