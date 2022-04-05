أردوغان يبحث مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها الأزمة الأوكرانية

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في مقدمتها الأزمة الأوكرانية.

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وبحسب رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، هنأ أردوغان، خلال اتصال هاتفي، نظيره فوتشيتش بإعادة انتخابه رئيسا لصربيا، معربا عن تمنياته أن تجلب نتائج الانتخابات الخير للشعب الصربي.

وشدد الرئيس التركي على أن "التعاون المثمر والصداقة التي أنشأها البلدان على مدى سنوات ستتعزز أكثر عبر تضامنهما خلال ولاية فوتشيتش الجديدة"، لافتا إلى أن "المنطقة برمتها تأثرت من الحرب الروسية الأوكرانية، وأن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لإرساء السلام".

وأكد أردوغان "ضرورة الاستمرار، بصفتهما قادة يتحلون بالمسؤولية، بتوجيه رسائل بناءة وضمان استقرار وأمن المنطقة في هذه الفترة العصيبة".

المصدر: "الأناضول"