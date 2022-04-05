رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن إحباط ما لا يقل عن 10 هجمات عدائية خلال أسبوعين

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه "تم إحباط ما لا يقل عن 10 هجمات عدائية على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، بفضل المخابرات والعمليات"، وفق موقع "N12" العبري.

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وخلال حفل تعيين قائد جديد لسلاح الجو الإسرائيلي، قال أفيف كوخافي: "إحباط العمليات العدائية الأخيرة لهو شهادة على المهنية والشجاعة والإصرار الذي تعمل بإطاره وحدات الجيش الإسرائيلي لتنتصر على الإرهاب".

في سياق متصل، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست (فادك)، رام بن باراك، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية قد تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة "موجة الإرهاب المستمرة"، على حد قوله.

وأوضح بن باراك، خلال جلسة مشتركة بين فادك ولجنة الداخلية في الكنيست، برئاسة ميراف بن آري، قائلا: "إنني أقدر أن الشرطة عرفت كيف تتصرف بضبط النفس وتمنع التدهور..هناك نوعان من الإرهاب..داخلي وفلسطيني"، على حد وصفه.

وأضاف: "فيما يتعلق بالارهاب الفلسطيني، لن نتراجع عن أي جهود، والقوى الأمنية تقوم بكل ما هو مطلوب، بما في ذلك الاعتقالات تحت النار..بالإضافة إلى ذلك، علينا حشد القوات على طول السياج الحدودي حتى اكتماله".

وتابع: "فيما يتعلق بالإرهاب الناشئ من داخل البلاد، فقد وصلنا إلى النقطة التي يجب أن نزن فيها إعلان حالة الطوارئ لفترة من الوقت، لاستخدام قوانين الطوارئ من أجل القضاء على هذه الظاهرة .. يجب استخدام الاعتقال الإداري وتشديد الأحكام بشأن التحريض.. المجرم والقومي والإرهابي يختلطون معا..يجب علينا استعادة النظام العام والسيادة".

المصدر: "I24" + "جيروزاليم بوست"