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سلاح الإشارة الروسي يعترض قنوات اتصال القوميين المتطرفين الأوكرانيين

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سلاح الإشارة الروسي يعترض قنوات اتصال القوميين المتطرفين الأوكرانيين
Globallookpress Russian Ministry of Defense
سلاح الإشارة الروسي (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض رجال سلاح الإشارة الروسي لمحادثات حدثت ما بين القوميين الأوكرانيين المتطرفين بشأن تحرك كبير إلى مواقع جديدة لضرب دونيتسك.

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جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع، صباح اليوم الثلاثاء 5 أبريل، حيث نشرت لقطات لعمل قوات سلاح الإشارة أثناء اعتراضهم قنوات الاتصال الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع البيان: "اخترق الجنود الروس قناة الاتصال في إطار مهامهم القتالية لتأمين الاتصالات، حيث كان قادة الوحدات القومية الأوكرانية المتطرفة يتحدثون عن تحرك تكتيكي من أجل الهجوم".

وبفضل استخدام محطة مراقبة أمنية متنقلة، حدد العسكريون المتخصصون الروس قناة الاتصال وسجلوا بيانات المحادثات ونقلوها إلى مركز قيادة العملية لاتخاذ القرار وقصف مواقع العدو.

وقد أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن سلاح الإشارة يستخدم إلى جانب وحدات المراقبة الأمنية المتنقلة وحدات هوائي مصممة لاقتناص خطوط اتصال لا سلكي عالي التردد ومتعدد الفواصل للوصول إلى اللاسلكي عريض النطاق بناء على معايير الاتصال في ميدان المعركة.

وأضاف البيان أنه في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم المتخصصون من سلاح الإشارة بتزويد قيادة المجموعة بجميع أنواع خدمات الاتصالات الحديثة: الأقمار الصناعية المحمية والمفتوحة، والاتصالات المتنقلة والراديوية، والإنترنت العسكري، وقنوات الترحيل الإذاعي، للحفاظ على استمرارية وكفاءة القيادة والسيطرة على أعلى المستويات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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