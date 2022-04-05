البنتاغون يعتزم تزويد كييف بـ 10 طائرات مسيرة من طراز"سويتش بليد" الانتحارية

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعتزم تزويد كييف بـ10 طائرات مسيرة من طراز "سويتش بليد" (Switchblade-600)، وقالت إنها من النوعيات المتطورة والانتحارية.

وأضافت أن هذه الطائرة قادرة على تدمير دبابات ومدفعية العدو.

وفي وقت سابق من شهر مارس، قررت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بـ 100 طائرة بدون طيار من طراز "Switchblade". ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، تنتمي هذه الطائرات بدون طيار إلى السلسلة 300، وتزن حوالي 2.5 كيلوغرام، ويمكنها مهاجمة المشاة أو المركبات.

أما الآن فتعتزم الولايات المتحدة إرسال طائرات بدون طيار إلى كييف من سلسلة Switchblade-600 ، التي تزن حوالي 23 كيلوغراما، ويمكنها الطيران لمسافة 39 كيلومترا والتحليق في الهواء لمدة 40 دقيقة.

المصدر: نوفوستي