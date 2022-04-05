إسرائيل تعفو عن تاجر مخدرات أوكراني مسجون لديها طلب القتال في الحرب الدائرة ببلاده

في مبادرة استثنائية، منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عفوا عاما عن سجين أوكراني في إسرائيل طلب إطلاق سراحه من السجن للقتال في الحرب ببلاده ضد روسيا.

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وبحسب الإعلام العبري، استجاب الرئيس الإسرائيلي لطلب السجين الأوكراني وذلك بعد تأييد وزارة القضاء الإسرائيلية للطلب على ضوء "التبرير الإنساني الاستثنائي".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "الحديث يدور عن سجين وصل إلى إسرائيل كسائح عام 2017 وضبطت في حقيبته عدة كيلوغرامات من المخدرات من نوع كوكايين، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، وحاليا من المتوقع إطلاق سراحه قبل عام من إنهائه محكوميته"، لافتة إلى أن "الرئيس اشترط بالتوقيع على العفو بأن يعود بالفعل الى بلاده، ومن المتوقع أن يصعد إلى الطائرة الأسبوع القادم عائدا الى أوكرانيا".

من جانبها، أوضحت محامية السجين قائلة:"نهنئ ونشكر الرئيس على الاستجابة الاستثنائية لطلب المواطن الأوكراني، الذي يرغب بالعودة إلى وطنه المشتعل والانضمام الى القتال هناك والمساعدة قدر المستطاع..عائلته تشكر إسرائيل التي تفهمت أهمية وحجم الساعة الراهنة".

المصدر: "I24"