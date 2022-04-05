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سفير روسيا في بودابست: نظام كييف يحاول التأثير على نتائح الانتخابات في هنغاريا مع المعارضة

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سفير روسيا في بودابست: نظام كييف يحاول التأثير على نتائح الانتخابات في هنغاريا مع المعارضة
Globallookpress
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قال السفير الروسي في هنغاريا، يفغيني ستانيسلافوف، إن سفير أوكرانيا في بودابست بحث مع وزير خارجية بلاده سبل التأثير على نتائج الانتخابات في هنغاريا سوية مع المعارضة الهنغارية.


وقال السفير الروسي: "الجانب الهنغاري يدرك حقيقة أن السفير الأوكراني في بودابست أجرى محادثة هاتفية مع الوزير (خارجية أوكرانيا) كوليبا، ناقشا خلالها السبل الممكنة للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال توحيد الجهود (مع المعارضة)".

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وكان وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، قد اتهم أوكرانيا بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد.

وفاز في انتخابات هنغاريا يوم الأحد الماضي التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رفضت هنغاريا، رغم استقبالها للاجئين أوكرانيين، إرسال مساعدات عسكرية لكييف، وحظرت نقل الأسلحة لأوكرانيا عبر أراضيها، الأمر الذي أثار امتعاض الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي

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