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شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تهدد باستخدام أسلحة نووية ضد كوريا الجنوبية

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شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تهدد باستخدام أسلحة نووية ضد كوريا الجنوبية
Globallookpress Ryu Seung-Il
كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ ستستخدم الأسلحة النووية إذا أقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية.

وقالت كيم يو جونغ التي التي تشغل منصب نائبة مدير دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي: "إذا دخلت كوريا الجنوبية في مواجهة عسكرية، فإن قواتنا النووية المقاتلة ستقوم بأداء واجبها". حسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA".

كما أشارت إلى أن الحديث عن توجيه ضربة استباقية ضد كوريا الديمقراطية كان "خطأ فادحا" من جانب وزير الدفاع الكوري الجنوبي.

وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، في 1 أبريل الجاري، أنه توجد لدى القوات المسلحة الكورية الجنوبية الصواريخ القادرة على "إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بسرعة".

المصدر: نوفوستي

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