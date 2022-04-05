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البيت الأبيض: نحاول إقناع الهند بعدم زيادة واردات المحروقات الروسية

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البيت الأبيض: نحاول إقناع الهند بعدم زيادة واردات المحروقات الروسية
AP Andrew Harnik
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الهند بعدم زيادة استيراد موارد الطاقة من روسيا.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "المدفوعات مقابل موارد الطاقة غير خاضعة للعقوبات".

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وأشارت تعليقا على زيارة نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني داليب سينغ لنيودلهي، إلى أن "داليب أكد خلال هذه الزيارة بشكل واضح للشركاء، أن الإسراع باستيراد موارد الطاقة الروسية والخامات أو زيادتها لا تتطابق مع مصالح الهند برأينا".

وأضافت بساكي أنه حسب تقديرات واشنطن، تشكل الواردات من روسيا 1-2% فقط من إجمالي حجم استيراد موارد الطاقة للهند".

ولفتت إلى أن واشنطن "أكدت بوضوح أنها ستكون مسرورة لتكون شريكا" في تقليص اعتماد الهند على الموارد الروسية.

المصدر: "تاس"

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