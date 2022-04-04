الخارجية الأمريكية: واشنطن وحلفاؤها يستعدون لفرض عقوبات جديدة على روسيا
Globallookpress
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن السلطات الأمريكية تعمل مع حلفائها على تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.
وقال برايس "نحن نشدد العقوبات باستمرار ونستعد لفرض عقوبات إضافية مع حلفائنا وشركائنا" وأضاف: "نحن نعزز دفاعات الناتو، بما في ذلك على الجانب الشرقي".
وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، فرض الغرب عدة حزم من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. ووصف الكرملين القيود الجديدة بالخطيرة لكنه أشار إلى أن روسيا كانت مستعدة لها.
المصدر: تاس