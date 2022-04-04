واشنطن مصممة على استصدار قرار أممي جديد "لرد حازم" على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

أعلنت واشنطن أنها ما زالت تريد "قرارا جديدا لمجلس الأمن الدولي" يكون بمثابة "رد حازم" على عمليات إطلاق الصواريخ التي تنفذها كوريا الشمالية.

وقال المبعوث الأمريكي المكلف بشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم بعد لقائه في واشنطن نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو دوك إن "عمليات إطلاق الصواريخ البالستية الكورية الشمالية التي نفذت أخيرا بما فيها صاروخ عابر للقارات في أواخر مارس تنتهك بوضوح الكثير من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويجب أن نعمل معا لتقديم رد حازم على السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نحن متّفقون على أهمية حصول رد حازم من مجلس الأمن الدولي على هذه الأعمال التي تساهم في التصعيد وأتطلع إلى العمل مع السفير نوه من أجل السعي لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".

المصدر: "أ ف ب"