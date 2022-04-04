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موسكو: روسيا سترد على خطوة التشيك العدائية

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موسكو: روسيا سترد على خطوة التشيك العدائية
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا إلى الوزارة، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية طرد دبلوماسي روسي من براغ.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ردا على استفزاز آخر مناهض لروسيا من الجانب التشيكي، حيث تم الإعلان في 29 مارس مستشار مبعوث السفارة الروسية في براغ شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت: "تم التأكيد على أن هذه الخطوة العدائية الأخرى، التي تعزز المسار الذي اتبعته السلطات التشيكية عمدا لتدمير العلاقات الثنائية لن تمر دون رد".

وأكد الجانب الروسي لسفير جمهورية التشيك عدم جواز التحريض الذي تروج له وزارة خارجية الجمهورية ضد الموقف الروسي من أوكرانيا.

المصدر: تاس

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