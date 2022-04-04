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الصين تحث أوكرانيا على اتخاذ قرار يراعي مصالح شعبها الأساسية

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الصين تحث أوكرانيا على اتخاذ قرار يراعي مصالح شعبها الأساسية
Globallookpress
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (يمين) ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين واثقة بأن لدى كييف ما يكفي من الحكمة لاتخاذ قرار يقود إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا وضمان الأمن في أوروبا.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا، خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الاثنين: "الحرب سوف تنتهي لا محالة، والأهم الآن هو كيف استيعاب التجربة الأليمة وضمان الأمن المستدام في أوروبا".

وتابع الوزير الصيني: "نحن واثقون بأن لدى أوكرانيا ما يكفي من الحكمة كي تتخذ قرارا يراعي المصالح الأساسية لشعبها".

المصدر: "تاس"

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