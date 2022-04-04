طهران: الجشع الأمريكي وراء تعثر مفاوضات فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجشع الأمريكي هو السبب إن كان هناك توقف في المفاوضات"، وأكد أن الاتفاق ممكن إن تصرفت واشنطن بواقعية.

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وعبر حسابه في "تويتر" قال عبد اللهيان إن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل "بقوة ومنطق" من أجل تحقيق المصالح العليا للشعب، ومراعاة الخطوط الحمراء".

وأضاف أن بلاده لن تخضع للأطماع الامريكية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق مع واشنطن ممكن إذا تصرفت الإدارة الامريكية بشكل واقعي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، كشف في وقت سابق أن قضيتين ما زالتا عالقتين في المفاوضات، دون أن يدخل بالتفاصيل، إلا أنه قال إن بلاده تتمسك بخطوطها الحمراء "المتمثلة بمصالح الشعب، والانتفاع الاقتصادي بمزايا الاتفاق النووي الذي تم إبرامه سابقا، وهذه القضية الرئيسية المتبقية".

اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می شود، بدلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی است. وزارت امور خارجه در جهت کسب عالی منافع ملت و رعایت خطوط قرمزها با قدرت و منطق عمل می کند. هرگز زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهیم رفت. اگر کاخ سفید واقع بینانه رفتار کند، توافق دست یافتنی است. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 4, 2022

وأضاف خطيب زادة أن المفاوضات تمر في "نقطة توقف" وعزا ذلك إلى أن الولايات المتحدة التي "قامت بخطوات متناقضة"، و"لم تتخذ قرارها السياسي، وعليها أن تفعل ذلك فورا إن أرادت التوصل الى نتيجة".

المصدر: RT