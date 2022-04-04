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طهران: الجشع الأمريكي وراء تعثر مفاوضات فيينا

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طهران: الجشع الأمريكي وراء تعثر مفاوضات فيينا
AP Bilal Hussein وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجشع الأمريكي هو السبب إن كان هناك توقف في المفاوضات"، وأكد أن الاتفاق ممكن إن تصرفت واشنطن بواقعية.

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وعبر حسابه في "تويتر" قال عبد اللهيان إن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل "بقوة ومنطق" من أجل تحقيق المصالح العليا للشعب، ومراعاة الخطوط الحمراء".

وأضاف أن بلاده لن تخضع للأطماع الامريكية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق مع واشنطن ممكن إذا تصرفت الإدارة الامريكية بشكل واقعي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، كشف في وقت سابق أن قضيتين ما زالتا عالقتين في المفاوضات، دون أن يدخل بالتفاصيل، إلا أنه قال إن بلاده تتمسك بخطوطها الحمراء "المتمثلة بمصالح الشعب، والانتفاع الاقتصادي بمزايا الاتفاق النووي الذي تم إبرامه سابقا، وهذه القضية الرئيسية المتبقية".

وأضاف خطيب زادة أن المفاوضات تمر في "نقطة توقف" وعزا ذلك إلى أن الولايات المتحدة التي "قامت بخطوات متناقضة"، و"لم تتخذ قرارها السياسي، وعليها أن تفعل ذلك فورا إن أرادت التوصل الى نتيجة".

المصدر: RT

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