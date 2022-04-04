الرئيس التركي يعرض القضايا الثنائية مع نظيره الفنلندي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، وتناول الاتصال العلاقات التركية الفنلندية وقضايا إقليمية.

وأفادت رئاسة الجمهورية التركية بأنه "خلال الاجتماع، أعرب أردوغان عن ترحيبه بعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وفنلندا في أنقرة في يونيو المقبل، وأشار إلى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في الفترة الحالية".

وقالت الرئاسة إن أردوغان "أعرب عن توقعه إزالة العقبات أمام تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا"، مشيرة إلى أنه "تم بحث الحرب الروسية الأوكرانية، وقال أردوغان إنهم يواصلون مساعيهم للتوصل لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في الفترة الحالية وأعرب عن توقعه إزالة العقبات أمام تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا



وخلال اللقاء الذي بحث الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس أردوغان إنهم يواصلون مساعيهم للتوصل لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) April 4, 2022

المصدر: RT