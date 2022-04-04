بعد تأجيل زيارته إلى الهند نتيجة إصابته بكورونا.. بينيت يبحث القضايا العالمية والإقليمية مع مودي

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر الهاتف مع نظيره الهندي ناريندرا مودي بعد تأجيل رحلته المخطط لها إلى الهند في نهاية هذا الأسبوع، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب بينيت في بيان إن الأخير شكر نظيره الهندي على "إدانته للهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة في إسرائيل. كما ناقش الجانبان القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على العمل لتحديد موعد جديد لزيارة بينت إلى نيودلهي.

من جهته، كتب مودي في تغريدة عبر "تويتر": "كنت سعيدا للتحدث مع بينيت، وأن أعرف أنه يتعافى بشكل جيد"، مضيفا: "ناقشنا الأحداث العالمية الأخيرة، واستعرضنا أيضا التعاون الهندي الإسرائيلي في مختلف المجالات. إنني أتطلع إلى الترحيب به في الهند في وقت قريب جدا لمواصلة مناقشاتنا".

Was happy to speak with PM @naftalibennett and to know that he is recovering well. We discussed recent global events, and also reviewed India-Israel cooperation in various areas. I look forward to welcoming him in India very soon to continue our discussions. — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2022

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT