بريطانيا تؤكد أن "علاقة قوية" تجمعها بهنغاريا

قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن "العلاقة القوية مستمرة بين المملكة المتحدة وهنغاريا"، وذلك بعد فوز رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بفترة ولاية أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "ليس على علم بأي خطط في الوقت الحالي لرسالة تهنئة من جونسون إلى أوربان"، مشددا على أن هنغاريا شريك مهم للمملكة المتحدة.

وأشار المتحدث إلى عضوية هنغاريا في حلف "الناتو" ومجموعة فيشغراد (V4)، إلى جانب التشيك وبولندا وسلوفاكيا، قائلا: "هنغاريا حليف مهم للناتو وشريك V4 وسنعمل عن كثب معهم لضمان وصول المزيد من المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفا في أوكرانيا".

وأضاف: "نريد أن نبني على العلاقة القوية والمتينة التي نتمتع بها مع المجر لتعزيز الجناح الشرقي للناتو ودعم أوكرانيا".

وأعلن أوربان اليوم الاثنين، فوز حزبه في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وأفاد المكتب الانتخابي الوطني الهنغاري بأن "فيدس" وحلفاءه، الديمقراطيين المسيحيين، يمكنهم الحصول على 135 من أصل 199 مقعدا في البرلمان الهنغاري القادم.

المصدر: "الإندبندنت" + RT