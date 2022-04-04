مقتل 13 مدنيا على الأقل في هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية

قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا بهجوم شنه متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة في قرية ماسامبو بإقليم بيني، شرقي الكونغو الديمقراطية.

وأعلن موقع "أكتواليتي" المحلي، اليوم الاثنين، "مقتل 13 شخصا على الأٌقل في هجوم شنته القوات الديمقراطية المتحالفة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد في قرية ماسامبو.

ونقل الموقع عن رئيس القرية فالكون بينغا أن المهاجمين جاؤوا من حديقة "فيرونجا".

وفي شهر مارس الماضي، قُتل نحو 30 شخصا بهجمات مسلحة شنها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعتين شرقي الكونغو الديمقراطية.

وفي 28 فبراير الماضي، أعلنت مواقع محلية "مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم دموي شنه متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة على قرية كيكورا التابعة لإقليم بيني.

المصدر: "سبوتنيك"